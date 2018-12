Superflitspaal controleert 21.200 voertuigen op een week De hoogst gemeten snelheid betrof 134 km per uur waar het maar 70 km mocht DSS

23 december 2018

18u07 0 Gingelom “Overdreven en onaangepaste snelheid is een grote bekommernis van de buurtbewoners ”, zegt burgemeester Veerle Heeren. Eén keer per maand schakelt de politie de Lidar, de superflitspaal in. Van 6 tot 13 december stond de superflitspaal opgesteld aan de Borgwormsesteenweg in Gingelom. De politie maakte dit weekend de resultaten bekend

Van de ruim 21200 gecontroleerde voertuigen hield 97% zich aan de toegelaten snelheid van 70 km/u. Van de ongeveer 700 voertuigen die te snel reden, reed 78% tot 10 km/u te snel, 16% tussen 11 en 20 km/u te snel, 4% tussen 21 en 30 km/u te snel en 2% meer dan 30 km/u te snel. De hoogst gemeten snelheid betrof 134 km/u.

Mastodont

“Naast zo een mastodont kan je niet kijken, maar dat is ook niet de bedoeling. Het opzet is te sensibiliseren en zoveel mogelijk bestuurders aan te sporen trager te gaan rijden. We stellen het toestel vooral op waar vroegere tests hebben uitgewezen dat er vaak en veel te snel gereden wordt, op ongevalsgevoelige locaties of klachtlocaties.”, zegtkorpschef Steve Provost.