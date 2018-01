Rijbewijs pas opgestuurd na rijverbod: 1.600 euro boete 02u58 0

De 39-jarige Kenny R. heeft in de Leuvense politierechtbank gisteren een bittere pil moeten slikken. De man moest vorig jaar zijn rijbewijs inleveren maar stuurde het kleinood pas op toen het rijverbod al was afgelopen. "Het papiertje lag nog bij mijn ex", antwoordde hij aan politierechter Stinckens. Die kon maar op weinig begrip rekenen, hoewel de man verklaarde elke dag de bus te hebben genomen. Stinckens gaf de vader van drie een boete van 1.600 euro nadat hij eerder al 1.200 euro moest ophoesten. Hij kreeg er ook nog een maand rijverbod bovenop. (KAR)