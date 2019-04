Oberbayernmuziek tussen de bloesems: Oppenheimers houden voor de achtste keer bloesemterras en wandeling Dirk Selis

15 april 2019

10u49 0 Gingelom Reeds voor de achtste keer stellen de Oppenheimers hun bloesemterras en wandeling voor. Paaszondag 28 april houdt de ‘Volksstimliche’ blaaskapel haar concert in B&B ’t Maanhof in Borlo op de vernieuwde binnenkoer van de vierkantshoeve.

Hoe komt een blaaskapel van Oberbayern in godsnaam tussen de bloesems terecht? “Wel, het idee tot het oprichten van de huidige Blaaskapel groeide in het Cultureel Centrum van Borlo medio 1974 en kreeg zijn vaste vorm in 1975" vertelt de huidige dirigent Francis Masure. “Dit grote plezier ontstond eigenlijk uit het verdriet van twee verdwenen fanfares, deze van Borlo en van Velm. De naam werd in een gezellige sfeer gekozen en resulteerde als “Oppumheimers”, Oppum is een verdwenen gehucht van Borlo. Een paar jaar later verbasterde deze naam tot “Oppenheimers”. De gemeente Oppenheim in Duitsland heeft bij de keuze van de naam geen invloed gehad. In het begin opteerden zij hoofdzakelijk voor Oberbayernmuziek, ideaal voor ambiance. Om technische en faciliteitredenen koos de vereniging later voor Velm als thuishaven. Vanaf dan werd het repertorium uitgebreid met Duitse en Oostenrijkse Volksmuziek, de contracten volgden elkaar in sneltempo op, ze schaften zich nieuwe originele kleding aan en ook een complete geluidsinstallatie met mengpaneel, zij kregen versterking met zang van gevestigde waarden zoals: Maria De Baerdemaeker, Bob Van Velm en de huidige entertainerzanger Joske Bronckart. De raad van Elf apprecieerde de muziek en benoemde hun tot “Hofkapel”, een titel die ze gedurende talrijke jaren droegen en moesten verdedigen. Onder het dirigentschap van achtereenvolgens: Rene Vanderleyden, Nestor Peters, Herman Peters en de huidige dirigent Francis Masure, speelden zij tot over de grenzen heen. De jongste jaren heeft de kapel zich buiten haar bestaande repertorium ook toegelegd op meer hedendaagse Volksstimliche muziek, een bijzondere geslaagde onderneming die de groep de reputatie van ambiancemakers heeft bezorgt.”

Eigen koffie

In deze bloesemtijd kan in Haspengouw een bloesemwandeling niet ontbreken. “Het is precies daarom dat we voor onze fans en de liefhebbers een bloesemwandeling organiseren. Om 13u vertrekt de begeleide wandeling van ongeveer 5 km, door een ervaren gids wordt alle uitleg over bloesems en omgeving uit de doeken gedaan. Vanaf 15u verzorgt de blaaskapel een sfeervol optreden, waarvan je kan genieten met een streekbiertje of een lekker stuk Limburgse vlaai met geurende Koffie. En ook dit jaar serveren de Oppenheimers hun eigen ‘private label Oppenheimer koffie’. Ontwikkeld in samenwerking met de Truiense koffiebranderij Gimo. Er zal zelfs een speciale luxeversie van deze smaakvolle koffie te krijgen zijn. Kom dus zeker genieten van alles wat het voorjaar te bieden heeft op ons 8ste bloesemterras.” vertelt Francis.

De wandeling en het concert zijn gratis. Zondag 28 april 2019 in B&B ’t Maanhof Bergstraat 8 te 3891 Borlo.