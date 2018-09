Juwelen gestolen 05 september 2018

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag op verschillende plaatsen proberen in te breken in woningen in Gingelom. De daders sloegen toe in de Albert Moyaertsstraat, de Borlostraat, de Lagestraat en de Vonnestraat. Op twee plaatsen konden ze effectief binnendringen. Daar gingen ze aan de haal met juwelen. (RTZ)