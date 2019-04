Greenpeace ‘heropent’ station van Gingelom Toon Royackers

14 april 2019

18u17 0 Gingelom Leden van Greenpeace Limburg hebben zondagmiddag het station van Gingelom ‘heropend’. De feestelijke heropening stond deze week al groot aangekondigd op een spandoek, en bracht enkele buurtbewoners even in de war. Zij kwamen zondag uit nieuwsgierigheid poolshoogte nemen.

Het station van Gingelom lag vroeger aan de drukke spoorlijn van Luik richting Leuven en Brussel. Maar in 1984 ging het na een besparingsronde dicht. Sindsdien raast de trein alleen nog voorbij langs de Statiestraat, en moeten de inwoners van Gingelom eerst met de bus of de auto naar Sint-Truiden of Landen. “Al is dat alternatief met de bus ook niet zo gemakkelijk”, zegt Wim Stevens namens Greenpeace Limburg. “Want in deze landelijke regio is er weinig openbaar vervoer. Precies dat willen we met onze actie aankaarten. We hebben van de NMBS vernomen dat er geen concrete plannen zijn om het station echt terug te openen. Daarom hebben wij zelf maar een schuilhuisje en een mooi portret van een station naar hier gesleurd. Hopelijk brengt het de beleidsmensen toch nog op gezonde ideeën.”

De buurtbewoners van Gingelom zien dat overigens wel zitten. “Ik herinner me nog dat ik hier vroeger de trein nam. Heel handig was dat, en hier stapten best wel wat reizigers op,” herinnert Mimi Peeters zich goed. “Jammer dat het destijds dicht ging. Sinds kort zijn de treinparkings allemaal betalend geworden. Daardoor moet je nu eerst een auto hebben om in het station te geraken, en vervolgens nog eens te betalen om hem daar te parkeren. Nochtans moet ik dagelijks voor mijn werk in Diegem zijn. En station in Gingelom zou dus best handig zijn.” Ook Rene Tilkens woont op een boogscheut van het voormalige station. “Ik heb hier ook ooit de trein genomen. Een station is handig, maar veel belangrijker is dat er weer bussen rijden in Gingelom, want nu hebben de meeste deelgemeenten alleen een belbus.”