Gingelomse Brandel zoekt leuke man in homo-aflevering van Blind Date

19 februari 2019

18u46 0 Gingelom Woensdag 20 februari staat een speciale aflevering van Blind Date op het programma. Voor de eerste keer dit seizoen zijn het mannen die op mannen jagen. De 25-jarige bloemist Brandel uit Montenaken is ‘jager’ van dienst en zoekt met de hulp van gastvrouw Nathalie Meskens een toffe vent.

Brandel is alle dagen in zijn eigen bloemenwinkel ‘Blandelaire’ te vinden, maar woensdagavond is de Zuid-Limburgse bloemist op vrijersvoeten in het programma Blind Date. Aan de andere kant van de legendarische wand zitten Grégory (34, Leffinge), die verkoper is bij Colruyt Oostende, kapper Giovanni (28, Genk) met Italiaanse roots en bloemist Xavier (35, Antwerpen), die staan te popelen om de Limburger het hof te maken. In de eerste twee rondes komt Brandel al snel te weten dat hij best niet het kapsel van Grégory aanraakt, Giovanni een speciale rol speelt bij eersteklasser KRC Genk en Xavier alles samen doet met zijn hond Peppy.

“Ik had besloten om mezelf in te schrijven, een mens moet al eens iets gek doen in zijn leven. De opname op 10 januari viel super goed mee, en de vakantie nog meer. Drie dagen Tenerife met 25 graden was heerlijk. Dolfijnen spotten, met de jetski erop uit trekken. Wat wil een mens nog meer. En de liefde? Dat ga ik niet verklappen”, lacht Brandel.