Geen water door blikseminslag op pompinstallatie 11 augustus 2018

02u32 0 Gingelom Mensen in Montenaken zaten tot gisterochtend zonder water door een blikseminslag op een pompinstallatie in Gingelom. De herstellingen gingen moeizaam door een bijkomend waterlek.

Donderdag was er door een felle blikseminslag op een pompinstallatie in Gingelom haast geen druk meer op het leidingwater. Vooral Montenaken leek erg getroffen, want daar kwam geen druppel meer uit de kraan. Tot gisterochtend zaten de bewoners daar zonder kraantjeswater.





Bijkomend waterlek

De herstellingen werden dan nog eens bemoeilijkt door een bijkomend waterlek. Gisteren was de Watergroep met drie ploegen het lek aan het herstellen. "Met succes overigens, want het water stroomt nu terug op een normale wijze uit de kraan", besluit een waakzame, maar opgeluchte burgemeester Patrick Lismont (sp.a).





(DSS)