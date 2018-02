Dertiger besteelt vrouw die hem opvangt 22 februari 2018

02u46 0

Een 38-jarige man uit Gingelom had een tijd lang problemen met huisvestiging, maar kon gelukkig - net als enkele lotgenoten - terecht bij een vriendelijke vrouw. De man was zo ondankbaar om de vrouw op 6 september 2016 te bestelen van haar laptop en gsm. "Wat bezielt een man met blanco strafblad om zoiets te doen?", zuchtte de rechter. "Mijn vrouw zit in een psychiatrisch centrum en had tabak nodig. Ik had het geld niet", reageerde hij. Het slachtoffer verkocht zijn buit aan een derde partij, maar ontkent dat hij daar het geld al voor gekregen heeft. Hij gaf zich samen met het slachtoffer aan, maar betaalde geen minnelijke schikking en werd daarom toch gedagvaard. De vrouw vroeg 1.000 schadevergoeding. "De gsm was bedoeld voor mijn kind", jammerde ze. De procureur vorderde vier maanden cel en 600 euro boete met uitstel. Hij kan leven met een werkstraf van 46 uur. Vonnis op 21 maart. (BVDH)