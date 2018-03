Brand slaat over van houtstapel op loods 03 maart 2018

02u45 0 Gingelom Gisterenmorgen is een grote stapel met houten palen in lichterlaaie gevlogen achter het landbouwbedrijf Jadoul aan de Hoogstraat in Vorsen, bij Gingelom. Even sloegen de vlammen ook over naar een aanpalende loods.

Brandweerzone Oost Vlaams-Brabant snelde er plaatse. "Meteen bleek dat het om een hevige buitenbrand ging, en dat de vlammen inderdaad dreigden over te slaan," legt Majoor Benny Engelbosch van brandweerpost Landen uit. "Bovendien was de watertoevoer hier erg beperkt, omdat deze deelgemeente Vorsen op een heuvel gelegen is. Daarom hebben we versterking ingeroepen van onze collega's van brandweer Sint-Truiden en Hannuit. Zij kwamen naar Vorsen met extra tankwagens. De stapel houten palen die in brand stond, was bewerkt met teer wat het vuur extra hoog deed oplaaien. De vlammen hadden de loods al bereikt, op een plaats waar ook nog eens chemische producten tegen schimmelvorming lagen opgeslagen. Aanvankelijk waren we dus bevreesd dat de brand snel veel groter kon worden. Maar samen met de collega's hebben we dat toch kunnen voorkomen."





Het vuur zorgde wel even voor een enorme rookpluim die zelfs vanop de E40 goed te zien was. Kort voor de middag was de brand echter al grotendeels onder controle. "De loods heeft wat schade opgelopen, en ook een tractor die vlakbij stond heeft geleden onder de enorme hitte," aldus nog Majoor Engelbosch. "Maar daar bleef het uiteindelijk bij beperkt. We hebben de stapel houten palen die gebruikt worden in de fruitsector uit elkaar moeten trekken, en grondig moeten nablussen. Dat was noodzakelijk om een heropflakkering van het vuur te voorkomen." De precieze oorzaak van de brand was gisteren nog niet bekend.





(RTZ/KBG)