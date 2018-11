BMW raast rakelings langs jogger, chauffeur agressief na uitstappen BVDH

20 november 2018

10u41 0 Gingelom Op 24 september 2015 reed een 25-jarige man uit Gingelom met zijn BMW rakelings langs een jogger. Vervolgens is hij uitgestapt en deelde hij nog enkele klappen uit aan het slachtoffer.

De feiten gebeurden op amper twee kilometer van de Waalse grens. Tot een discussie in het Waals liet beklaagde het niet komen. “Het ging om een ongepaste snelheid. Mijn cliënt deed teken en toen toonde beklaagde zich bijzonder agressief”, klinkt het aan de kant van de burgerlijke partij. “Ook zijn vriendin stapte uit en was agressief. De feiten worden nu toegegeven, maar lichtjes verdraaid.” De procureur bevestigde het verhaal en gaf aan dat tijdens de feiten ook de gsm van het slachtoffer werd weggegooid. “Er was een getuige die de nummerplaat kon noteren en in zijn verklaring aangaf dat het slachtoffer zelf geen slag heeft uitgedeeld.” De daders riskeren een celstraf van acht en vier maanden, maar mogelijk kan een werkstraf een oplossing bieden. “Ik zou normaal nooit bij iemand ruzie zoeken”, opperde beklaagde, die werkt als taxichauffeur. Vonnis op 18 december.