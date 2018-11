GIB Brasschaat installeert pannaveld Toon Verheijen

23 november 2018

19u43 0

Vorig jaar heeft de gemeente Brasschaat een subsidiereglement uitgewerkt voor scholen die extra in hun speelplaats investeren. Het GIB en GIBO Mariaburg maakte hier als eerste gebruik van. Op de speelplaats van het GIB Brasschaat is een nieuw pannaveld geplaatst.

De gemeenteraad keurde een subsidiereglement voor investeringen in speelplaatsen goed waarbij er een cofinanciering is van 75 procent. Scholen en oudercomités die hun speelplaats voor een bepaalde periode openzetten na de schooluren, kunnen een subsidie krijgen om hun speelplaats te verfraaien. De scholen moeten dan hun speelplaats bijvoorbeeld openstellen op een woensdagmiddag, zaterdag of enkele weken in de (zomer)vakantie.

Het GIB en GIBO Mariaburg maakte hier als eerste gebruik van. Op de speelplaats van het GIB Brasschaat is een nieuw pannaveld geplaatst. Op de speelplaats van GIBO Mariaburg zullen nieuwe speeltoestellen worden geplaatst en het kunstgrasveld zal worden vernieuwd. Schepen van jeugd Niels de Kort (CD&V) verwacht dat meer scholen zullen investeren in hun speelplaats. “De gemeente biedt niet alleen financieel maar ook inhoudelijke ondersteuning. De jeugddienst heeft veel ervaring en kennis die we delen met de schoolbesturen.”