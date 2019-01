Zwemmers en zonnekloppers liggen enkel op Facebook wakker van sluiting openluchtzwembad Frank Eeckhout

19 januari 2019

16u00 0 Geraardsbergen Amper zwemmers en zonnekloppers zaterdagnamiddag op het protest tegen de sluiting van het openluchtzwembad aan Den Bleek in Geraardsbergen. Diep van binnen moet initiatiefneemster Emma Van der Maelen (sp.a) op meer steun gerekend hebben. “Neem een protestselfie en zet die op Facebook. Want ook daar wordt het protest gevoerd", maande ze de betogers aan.

Met zo’n 80 waren ze, de Geraardsbergenaars die opkwamen tegen de sluiting van het ‘Open dok’. Met politici en sympathisanten van sp.a, PVDA en Groen was het vooral een politieke protestactie. Zonder hen telden we, met veel goede wil, een dertigtal ‘gewone’ inwoners. Nochtans was het ongenoegen groot in Geraardsbergen meteen nadat onze krant aankondigde dat het openluchtzwembad om financiële redenen de deuren ging sluiten. De oproep van sp.a om zaterdagnamiddag een protestduik te organiseren, was voor alle misnoegde Geraardsbergenaars dan ook een uitgelezen kans om hun stem te laten horen tegen het huidige beleid. Niet dus. “Misschien moeten we het nog eens proberen, maar dan tijdens de schooluren", klonk het bitter.

Na een korte toespraak vroeg Emma Van der Maelen aan de aanwezigen om het rouwregister te tekenen.