Zwemmer Gaversbad even in levensgevaar KOEN MOREAU en KOEN BATEN

21 augustus 2018

20u25 0 Geraardsbergen In het Gaversbad in Geraardsbergen is dinsdagavond een zwemmer in moeilijkheden gekomen.

De hulpdiensten moesten omstreeks 19.30 uur tussenbeide komen en de zwemmer uit het water halen. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis van Geraardsbergen. Hij verkeerde ook even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.