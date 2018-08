Zwemmen in De Gavers heeft even een heel nieuwe dimensie gekregen Claudia Van den Houte

02 augustus 2018

12u00 1 Geraardsbergen In provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen staat er nog tot eind september een waterpretpark op het Gavermeer. En dat 'WOW-park' heeft z'n naam niet gestolen.

Het WOW-park bestrijkt ruim 2.000 vierkante meter water en telt zo'n twintig attracties, waaronder klimtuigen, glijbanen, trampolines en wandelpaden met obstakels. "Het park lokt gemiddeld zo'n 200 tot 250 bezoekers per dag", aldus medewerker Pieter Sacré. "Op piekmomenten zijn dat er zelfs bijna 400. We zagen dit concept in Engeland en besloten om het over te brengen naar België, waar we op zoek gingen naar geschikte locaties."

Dat werd dus het Klein Strand in Jabbeke en De Gavers in Geraardsbergen. "Hier in De Gavers lokt het WOW-park heel wat volk, met dank ook aan het ideale weer." Donderdag kwamen inderdaad bijna 400 zwemmers verkoeling zoeken. Dat doen ze onder het toeziende oog van gebrevetteerde redders. De attracties zelf werden stevig verankerd in het water en wie het park wil betreden, moet een reddingsvest dragen. Het park werd ook vooraf gekeurd door een onafhankelijk controleorgaan.

Het WOW-park is toegankelijk vanaf 8 jaar. Kinderen die jonger zijn, moeten begeleid worden door een volwassene. Meer informatie via www.wowpark.eu. Voor een uur betaal je 10 euro, groepen 8 euro.