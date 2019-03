Zware uitslaande brand in meubelzaak Lessen: zwarte rookpluim zichtbaar tot in Geraardsbergen Frank Eeckhout

12u59 119 Geraardsbergen Momenteel woedt een zware brand in meubelzaak Merlijn langs de Geraardsbergsesteenweg in Lessen in de provincie Henegouwen. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Geraardsbergen.

Brandweerkorps Geraardsbergen kreeg omstreeks 12.15 uur een oproep voor een brand in Lessen. Bij aankomst bleek het om een uitslaande brand te gaan in een meubelbedrijf. Of er slachtoffers zijn, is nog niet geweten. De brandweerposten van Lessen, Athe, Soignies en Geraardsbergen zijn ter plaatse. Zij proberen de aanpalende winkels en tankstations te vrijwaren van de vlammen. Door de brand is de N42 ter hoogte van de provinciegrens in Overboelare afgesloten voor het verkeer.