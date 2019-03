Zware tak valt op rijdende wagen Frank Eeckhout

10 maart 2019

15u03 0 Geraardsbergen Op de Aalstsesteenweg in Schendelbeke (Geraardsbergen) is een zware tak op een rijdende wagen gevallen. De drie inzittenden kwamen er met de schrik vanaf.

Amber Baele was zoals elke zondagvoormiddag met haar jongere broer en nichtje gaan zwemmen in De Gavers. “Plots viel er grote tak in mijn voorruit. Ik ben meteen gestopt en we zijn snel uitgestapt. Mijn voorruit was volledig gebarsten en ik had schrik dat ze ging kapot springen. Ik denk dat we heel veel geluk gehad hebben", zegt de jonge vrouw nog steeds in shock. Ook op de Oudenaardestraat in Zarlardinge, in de Moenebroekstraat in Ophasselt en in de Heidestraat in Zandbergen vielen ontwortelde bomen op de rijbaan.