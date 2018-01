Zottegemse atletiekkern helpt ACG aan goud op sportgala 02u46 0 Foto Frank Eeckhout

De samenwerking tussen de Geraardsbergse en de Zottegemse atletiekkernen heeft dit jaar geleid tot mooie sportieve prestaties en dat is de organisatoren van het Sportgala 2017 in Geraardsbergen niet ontgaan.





ACGeraardsbergen, en bij uitbreiding dus ook ACG-kern Zottegem, viel daardoor meermaals mee in de prijzen. De knappe prestaties die de pupillen en de miniemen meisjes waren heel bijzonder.





De pupillen en de miniemen meisjes werden dan ook terecht verkozen tot 'Sportlaureaat 2017' in de categorie 'Jeugdploeg van het jaar'.





