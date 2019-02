Zonnige Krakelingen lokt massa toeschouwers Geraardsbergse hoogdagen centraal dit jaar tijdens historische stoet Claudia Van den Houte

24 februari 2019

20u48 5 Geraardsbergen Het feest van Krakelingen en Tonnekensbrand lokte zondag een massa volk door het mooie weer. Dit jaar stonden de Geraardsbergse hoogdagen centraal tijdens de stoet waarin zo’n 1.000 vrijwilligers de geschiedenis van Geraardsbergen uitbeelden.

Het uitzonderlijke mooie weer voor deze tijd van het jaar deed heel wat mensen afzakken naar het centrum van Geraardsbergen voor de Krakelingenstoet. Elk jaar zetten zo’n 1.000 vrijwilligers zich in om de geschiedenis van de stad uit te beelden in de stoet. Dit jaar stonden de Geraardsbergse hoogdagen centraal. “We hebben een enorme selectie moeten maken van hoogdagen”, vertelt Philip De Temmerman, één van de regisseurs van de stoet. “Blikvangers waren onder meer het feest voor het huwelijk van de baron van Boelare in oktober 1770, waarbij we voor een mooie koets zorgden, en de doortocht van de Ronde van Frankrijk in 1969. De manier waarop we die laatste hoogdag in beeld hebben gebracht, viel enorm in de smaak bij het publiek. Iedereen had wielrenners verwacht, maar we hebben de publiciteitscaravan van toen getoond. De dame beeldde Yvette Horner uit, die in een open wagen heel de Tour meereed in terwijl ze accordeon speelde.”

De Temmerman zegt heel tevreden te zijn over de stoet dit jaar. “Het goede weer zorgde voor een massale belangstelling. Er was enorm veel volk, zelfs in straten waar er normaal gezien minder toeschouwers staan. Alle participanten hebben goed hun best gedaan. Er was ook een goede continuïteit van de stoet: er waren geen ‘gaten’ zodat de mensen niet moesten wachten om iets te zien.”

Krakelingenworp

Eén van de oudste figuranten in de stoet was ongetwijfeld Kamiel De Turck (87). “Ik was zo’n vier jaar toen ik voor het eerst meeliep in de Krakelingenstoet”, vertelt hij. “Toen moest het stadsbestuur door een erehaag lopen en liepen wij mee langs de zijkant.” Hij loopt nog steeds elk jaar mee in de stoet, samen met leden van de basketbalclub Wezen-Vrienden, waarvan hij erevoorzitter en medeoprichter is. “Ik doe dat nog altijd graag. Al is het niet meer die gezellige stoet van vroeger, toen waren we allemaal kameraden onder elkaar.”

“We spelen elk jaar een andere rol”, vervolgt zijn vriend Hendrik Van Crombrugge. “Vorig jaar waren we bierbrouwers. Dit jaar waren we gezanten bij de geboorte van Karel van Luxemburg.”

Na de stoet dronken de burgemeester, schepen en gemeenteraadsleden naar traditie nog wijn met een levend visje op de top van de Oudenberg. Daarna volgde de Krakelingenworp, waarbij er 6.000 krakelingen werden geworpen. Eén daarvan was de Gouden Krakeling, ter waarde van 750 euro. Die werd gewonnen door Jurgen De Vulder uit Sint-Maria-Lierde. s’ Avonds was er nog de Tonnekensbrand op de Oudenberg, gevolgd door een fakkeltocht naar het centrum.