Zonnepanelen op dak van drie zorgcentra Frank Eeckhout

06 november 2018

16u56 3 Geraardsbergen Het OCMW van Geraardsbergen selecteerde drie zorgcentra met een groot elektriciteitsverbruik om er zonnepanelen op te installeren.

De investering gebeurt door energiecoöperatie BeauVent samen met de inwoners van Geraardsbergen. Zo kan het OCMW genieten van de goedkopere lokale zonnestroom, zonder zelf te moeten investeren. Inwoners die willen investeren in de zonnepanelen kunnen terecht op de infovergaderingen op woensdag 14 november om 19.30 uur in WZC Denderoord of op woensdag 21 november om 14 uur in WZC De Populier.