Zondagslopers organiseren cavawandel- en looptocht voor goed doel FEL

05 november 2018

10u50 0 Geraardsbergen De zondagslopers van Boelare scharen zich volop achter de strijd tegen kanker en lopen op 24 maart 2019 in Antwerpen met twee teams 100 km voor Kom op tegen Kanker.

De 100 km-run voor Kom op tegen Kanker is een uniek loopevenement ten voordele van kankeronderzoek, waarbij de zondagslopers van Boelare minstens 5.000 euro bij elkaar moeten sprokkelen. Dat bedrag gaat integraal naar de strijd tegen de ziekte. De zondagslopers van Boelare steunen kan op verschillende manieren.

“Bij de teamleden zijn er steunkaarten te koop aan 2,5 euro per stuk waarmee leuke tombolaprijzen te winnen zijn. Iedereen is ook welkom op de georganiseerde cavawandel- en looptocht op zaterdag 17 november. Starten kan tussen 14 en 16 uur in de Kortelakestraat aan de vroegere voetbalkantine van Overboelare. Deelnemen kost 15 euro, fles cava inbegrepen.