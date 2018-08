Zondag trekt Processie van Plaisance uit Frank Eeckhout

25 augustus 2018

Zondag trekt de Processie van Plaisance weer door de straten van Geraardsbergen.

Sinds de relikwieën van de heilige Bartholomeus in 1515 overgebracht werden van St. Martens Lierde naar Geraardsbergen gaat jaarlijks een ommegang door op de feestdag van de Heilige Bartholomeus. Tijdens deze ommegang worden de relikwieën door de kerkraad en de Geraardsbergse bevolking door de binnenstad rondgedragen.

Deze processie is een uniek evenement omdat heel veel Geraardsbergse verenigingen hun vereniging in de kijker zetten door mee te lopen, al dan niet in het uniform of de kledij van de vereniging. Meestal worden ze voorgegaan door hun eigen 'Manneken-Pis' in het pakje van de desbetreffende groep.