Zondag gaat Processie van Plaisance uit KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

23 augustus 2018

17u09 0 Geraardsbergen Nu zondag 26 augustus gaat in Geraardsbergen de Processie van Plaisance uit.

Deze processies is opgenomen in de Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van Vlaanderen. Om 9 uur is er een mis in de Sint-Bartholemeuskerk en om 10 uur in de Sint-Bartholomeuskerk met de Geraardsbergse reuzen en verenigingen. Vanaf 14 uur is er animatie op de Markt en kermis op het Stationsplein.