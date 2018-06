Zomeropening museum HUGE 29 juni 2018

Na het succes van de twee openingsweekends is HUGE, het nieuwe Museum Hunnegem-Geraarsbergen, ook tijdens de eerste drie zondagen van juli gratis te bezichtigen voor het publiek van 14 tot 18 uur.





Het nieuwe museum is ingericht in de Romaanse kerk en de voormalige Paxzaal. Het brengt een nieuwe kijk op de ontstaansgeschiedenis van Hunnegem en de stad Geraardsbergen, wiens bakermat zij is. Verder wordt een nieuw licht geworpen op het ontstaan van de Mariadevotie in West-Europa. Rondleidingen voor groepen zijn mogelijk na afspraak op het nummer 0498/08.81.61. (FEL)