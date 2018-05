Zomerfeest en eetfestijn OZC Sint-Vincentius 30 mei 2018

OZC Sint-Vincentius houdt op zaterdag 2 en zondag 3 juni het jaarlijks zomerfeest met eetfestijn op haar site in Viane. Op zaterdag is het restaurant open van 18 tot 21 uur, op zondag van 11.30 tot 13.30 uur. Op zondag zijn er optredens van Bart, Ann, Sistersmile en de Valley Dancers. Vanaf 14 uur praat Hugo De Praatpaal het programma aan elkaar. Er is kinderanimatie en een verkoop van zelfmaakte producten verkocht. Bezoekers kunnen ook terecht aan de cavabar en in de tea-room. (FEL)