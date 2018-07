Zomer- en Adriaanstocht bij Padstappers Frank Eeckhout

24 juli 2018

Wandelclub Padstappers uit Geraardsbergen organiseert op zaterdag 4 augustus zijn jaarlijkse Zomer- en Adriaanstocht in en rond Moerbeke. De wandelaars starten in de Vrije Basisschool in de Zikastraat en hebben keuze uit verschillende afstanden. Die variëren van 7 tot 50 kilometer. Starten kan tussen 6 en 9 uur voor de 50 km en tussen 7 en 15 uur voor de andere afstanden. Leden van een erkende wandelvereniging krijgen 1,5 euro korting om deel te nemen.