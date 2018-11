Zo zag je Geraardsbergen nog nooit Stad als 3D-maquette te bezichtigen in stadhuis Frank Eeckhout

11u21 0 Geraardsbergen In de inkomhal van het stadhuis kunnen bezoekers nog tot eind december elke zaterdag- en zondagnamiddag een 3D-geprinte maquette van de stad Geraardsbergen bezichtigen.

“De maquette is opgebouwd op een ecologisch verantwoorde manier. Het materiaal waarmee geprint werd, is vervaardigd uit gerecycleerd filament. Net zoals onze stad groeit en bloeit, zal ook de maquette dat kunnen. De modulaire constructie kan immers steeds aangepast worden aan nieuwe situaties. De constructie kan later dus ook dienen als werkmodel om geplande ontwikkelingen in de stad te testen", zegt schepen van Cultuur Kristin Vangeyte (Open Vld).

Aan de expo ‘stad van de toekomst/toekomst van de stad’ zijn vier stadsateliers gekoppeld. “Vier maandagavonden na elkaar zoeken we samen met ons nieuwe bestuur en inwoners naar oplossingen voor toekomstige uitdagingen. We nodigen telkens een expert uit. In het stadsatelier gaat het ook over uw mening. Dit gesprek moet resulteren in visievorming voor het meerjarenplan 2019-2025 en een informatieve folder voor onze inwoners", aldus Vangeyte.

Praktische info voor de thema-avonden: 12, 19 en 26 november en 3 december telkens van 20 tot 22 uur.