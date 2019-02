Zo’n 150 deelnemers voor klimaatmars in Geraardsbergen Claudia Van den Houte Frank Eeckhout

21 februari 2019

11u42 0 Geraardsbergen Zo’n 150 jongeren en volwassenen hebben deze voormiddag deelgenomen aan een klimaatmars in Geraardsbergen. Die vertrok aan jeugdcentrum De Spiraal en eindigde op de Muur. Initiatiefnemer was de veertienjarige Andres Coupé.

“Ik ben één van de klimaatbetogers van het eerste uur en ga elke donderdag naar Brussel”, vertelt Andres. “Het idee voor deze klimaatmars in Geraardsbergen kwam door de boodschap van Youth For Climate om lokaal ook zoveel mogelijk dingen te organiseren. Zo kunnen ook mensen met een beperking, lagere scholen die moeilijk in Brussel geraken of jongeren die van hun ouders niet naar Brussel mogen hun stem laten horen.” Andres nodigde de lagere scholen in Geraardsbergen voor de lokale klimaatmars. Twee scholen, De Klaproos en De Zeppelin, liepen gisteren mee in de optocht.

Andres Coupé en zijn mede-organisatoren Elise Vanden Bossche en Liese Minjauw zijn zelf oud-leerlingen van basisschool De Klaproos en leerden elkaar daar kennen in hun kindertijd. “Aangezien ze alle drie oud-leerlingen van onze school zijn, vonden we dat we niet anders konden dan deelnemen aan deze mars”, aldus juf Mieke van basisschool De Klaproos. “Onze leerlingen hadden op televisie in Karrewiet al nieuws gezien over de klimaatbetogingen en wilden graag ook iets doen voor het klimaat. Ze hadden zelf ook al een actie georganiseerd.”

De Klaproos nam met een 60-tal leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar deel aan de klimaatmars in Geraardsbergen. “We doen het voor onze toekomst”, vertellen Odin en Marie uit het vijfde leerjaar. “Als het klimaat niet beter wordt, gaat de wereld kapot en wordt hij onbewoonbaar. Dan smelten de ijskappen op de noordpool en de zuidpool en sterven de dieren.

In totaal namen er tussen de 150 en de 200 kinderen, jongeren en volwassenen deel aan de klimaatmars in Geraardsbergen. Andres, Elise en Liese gingen daarna ook nog naar Brussel betogen.