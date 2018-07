Zitbank ingehuldigd tijdens jaarlijks straatfeest in Zandbergen Frank Eeckhout

16 juli 2018

De inwoners van de Molenbroekstraat in Zandbergen, ook gekend als ‘de kasj’, zijn sinds enkele weken een zitbank rijker. In deze doodlopende straat, die uitmondt in een wandelpad naar de Boekevijverstraat, kan je voortaan even tot rust komen op de zitbank. Deze kwam er op vraag van de buren en met medewerking van de Dorpsraad Zandbergen en de stad Geraardsbergen. De buren in de Molenbroekstraat houden al 30 jaar lang elke zomer een straatfeest in het kader van de Vlaamse feestdag. Een traditie die dit jaar een extra feestelijk tintje kreeg door de inhuldiging van de zitbank in de straat.