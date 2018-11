Zet je schrap voor weekend vol muziek, humor en theater FEL

15 november 2018

16u03 1 Geraardsbergen Yevgueni, Bart Kaëll en Luc Appermont en Tania Van der Sanden staan dit weekend op de planken van het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Vrijdag 16 november bezorgt Yevgueni de aanwezigen een 2 uur durende muzikale trip, gaande van ingetogen, akoestische pareltjes tot rock ’n roll. Rode draad doorheen de avond is tijd, meteen ook de naam die deze theatertournee draagt: Tijd is alles.

Zaterdag 17 november mogen Bart Kaëll en Luc Appermont hetzelfde doen, en ook weer anders. In ‘Bart en Luc intiem’ gunnen ze iedereen een blik achter de gordijnen van hun leven, met hilarische vertellingen maar evengoed ontroerende momenten.

Zondag 18 november sluit Tania Van der Sanden het weekend af in ‘Mevrouw Bob’, waarin ze als Mevrouw Bob de dialoog aangaat met muziekwonder Bo Spaenc (De Kolonie MT) en het HERMESensemble. Wie graag op voorhand al wat meer te weten komt over de voorstelling, is meer dan welkom op de gratis theaterinleiding om 19.15 uur in het Arjaantheater.

Voor tickets en info kan je terecht bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via www.de-abdij.be of door te mailen naar ccdeabdij@geraardsbergen.be