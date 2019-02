Zes brievenbussen minder om brieven op de post te doen. Frank Eeckhout

01 februari 2019

14u09 0 Geraardsbergen Geraardsbergen telt binnenkort zes brievenbussen minder waarin inwoners hun brieven kunnen deponeren. Zoals over in Vlaanderen snoeit Bpost ook in de Oudenbergstad in het aantal brievenbussen.

“Het zijn de brievenbussen in Ophasselt, Onkerzele, Overboelare, Idegem en Smeerebbe-Vloerzegem, die verdwijnen plus eentje in het centrum. Vooral voor de inwoners van Smeerebbe-Vloerzegem is dat erg want het is de enige brievenbus die er hangt. Dat komt hard aan bij oudere en minder mobiele mensen omdat zij het vaakst brieven versturen", zegt Patrick De Bodt (sp.a). Hij vraagt het stadsbestuur om hierover met de bevoegde minister te onderhandelen.

Maar of dat veel zoden aan de dijk gaat brengen, valt te betwijfelen. “Het zijn de hogere overheden die dergelijke beslissingen nemen. Lokaal hebben we daarover weinig in de pap te brokken", reageert burgemeester Guido De Padt (Open Vld).