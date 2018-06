Zes boetes voor parkeren op voet- of fietspad 21 juni 2018

Bij een actie aan de schoolpoort heeft politie Geraardsbergen zes boetes uitgeschreven voor parkeren op het voet- of fietspad.





"Verkeersveiligheid en -leefbaarheid rond de scholen is niet alleen een zaak van beleidsverantwoordelijken en politiediensten. Ook de weggebruikers hebben hun verantwoordelijkheid. Daarmee bedoelen we niet enkel de leerlingen maar ook zij die hen begeleiden."





"Een heikel punt is het parkeren in de omgeving van de scholen. Op het ogenblik dat de school aanvangt of eindigt, is er vanzelfsprekend een grote verkeerstoeloop. De parkeergelegenheid is meestal niet voorzien op dergelijke toeloop. Daarom een warme oproep: probeer niet steeds het voertuig zo dicht mogelijk bij de schoolpoorten te plaatsen. Kinderen kunnen best een stukje te voet gaan. Het is bovendien ook nog eens gezond", laat de politie weten. (FEL)