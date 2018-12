X-Mas Trails: trail run, gezinswandeling, recreatieve mountainbiketocht en avondlijke fietsrit voor het goede doel Frank Eeckhout

11u17 0 Geraardsbergen Met een fikse uitbreiding van de activiteiten kunnen sportievelingen op zaterdag 22 december nog meer hun hart ophalen tijdens de tweede X-Trails in Geraardsbergen.

“Meer dan 150 joggers en wandelaars dropten vorig jaar een vrije bijdrage in de bus en gingen met ons mee op pad. Tijdens deze eindejaarsperiode willen we op sportieve wijze mensen samen brengen in een gemoedelijke sfeer. Wij genieten het hele jaar door van een hele mooie omgeving om in te sporten. We willen dit graag delen met mensen die de streek misschien minder goed kennen", vertelt initiatiefnemer Wim Blaton.

De geoefende joggers krijgen een zeer pittige XL Trail van 17 km voorgeschoteld waarbij ze ook de Muur moeten bedwingen. “We hebben ook een Small Trail van 10 km waar we hoogtemeters mijden en vooral schitterende landschappen aanbieden. Is lopen of fietsen niet meteen je ding of kies je voor een activiteit met het hele gezin, familie of vrienden. Dan is er onze wandeling van 7 km langs de Dender. Na de middag is het de beurt aan de fietsers. Om 14 uur springen we de mountainbike op voor een plezierige rit over veldwegen en door bossen. Om 18 uur is er nog onze Night Ride, een fietstocht van 60 km met als apotheose een beklimming van de Muur", besluit Blaton.

Deelnemers geven hun vrije bijdrage ten voordele van VZW Ons Geluk, afdeling Home Magnolia bij vertrek en kunnen bij aankomst genieten van een warme choco of soep, aangeboden door Café@KuDa in de Zarlardingestraat in Goeferdinge. Dit is trouwens ook vertrek- en aankomstplaats van alle tochten. Meer info op www.coachwim.be.