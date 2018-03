Workshops voor toekomstige ouders 30 maart 2018

Victo, het Informatiecentrum voor toekomstige ouders, biedt vanaf dit voorjaar niet alleen workshops rond zwangerschap, bevallen, borstvoeding en ergonomisch dragen aan in Ninove, maar doet dat voortaan ook in Geraardsbergen.





Ludiek

Deze avondworkshops vinden plaats vanaf 24 april in de lokalen van het Jeugd Rode Kruis in de Majoor Van Lierdelaan in Overboelare. "Met zulke interactieve infosessies willen we jonge ouders handvaten aanreiken om bewuste keuzes te maken", zegt Krista Dekens, zelfstandige vroedvrouw en stichter van de vzw.





"Het gaat allemaal om objectieve en grondige informatie, die we op een leuke, interactieve manier brengen", voegt Jolien van Pevenage, die zelf de dagelijkse werking opvolgt, nog toe.





Voor meer details over de workshops of om in te schrijven, surf je naar infocentrumtoekomstigeouders.be/events of volg je de Facebookpagina van Victo.





