Workshop reanimatie en AED bij KWB Frank Eeckhout

27 maart 2019

10u10 4 Geraardsbergen KWB Nederboelare organiseert op maandag 8 april een workshop reanimatie en AED in zaal De Reep.

“Reanimatie en AED’ is een opleidingsmoment waarbij een begeleider van Het Vlaamse Kruis komt vertellen wat je precies moet doen wanneer iemand hartproblemen krijgt. Op steeds meer plaatsen vind je tegenwoordig ook een Automatische Externe Defibrillator (AED). Met zo’n toestel vergroten de overlevingskansen van het slachtoffer. Maar hoe gebruik je nu zo een AED op de correcte manier? Deze twee uur durende theoretische cursus is voor iedereen toegankelijk, voorkennis is niet nodig. Zowel reanimatie zonder als reanimatie met AED-toestel komen aan bod. Tijdens de opleiding wordt ook ingegaan op de mogelijke oorzaken van een plotseling hartfalen, hoe je de symptomen vroegtijdig kan herkennen en vooral ook hoe het hart, een spier die de motor van ons lichaam is, werkt", laat Patrick Franceus weten.

De workshop start om 20 uur en is gratis voor leden. Niet-leden betalen 2 euro. Inschrijven is niet nodig.