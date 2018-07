Wijngaardbrug over Dender overhit Frank Eeckhout

26 juli 2018

17u09 0

De Wijngaardbrug over de Dender in het centrum van Geraardsbergen heeft opnieuw last van de hitte. Nadat de brug werd opgehaald om een boot te laten passeeren, weigert het mechanisme om de brug opnieuw te laten zakken, dienst. Daardoor is verkeer over de brug momenteel niet mogelijk. De brandweer is opgeroepen om het mechanisme af te koelen. Ook vorige week, had de Wijngaardbrug al last van de warmte.