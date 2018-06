Werkloosheid op Vlaams gemiddelde 13 juni 2018

De werkloosheidsgraad in Geraardsbergen is gelijk aan het Vlaams gemiddelde. "Daarmee bereikt Maatwerkplan Concordia 2020 vandaag al zijn doel."





In 2013 werd het maatwerkplan opgesteld. In dit tewerkstellingsplan werd de ambitie uitgesproken om de arbeidsmarkt in Geraardsbergen een nieuw elan te geven. "Dat was ook nodig want in 2012 en 2013 steeg het aantal niet-werkende werkzoekenden spectaculair. Daarom sloegen we in het najaar van 2013 met de stad, OCMW, VDAB, organisaties van derden en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen de handen in elkaar en hebben we een overkoepelend meerjarenproject opgestart", zegt schepen van Tewerkstelling Véronique Fontaine (Open Vld). In het kader van Concordia 2020 werden verschillende acties uitgewerkt. "Geraardsbergen Startersstad stimuleert inwoners om een eigen zaak te starten. Mobiele opleidingen in samenwerking met VDAB laat werkzoekenden de mogelijkheid om zich om te scholen naar knelpuntberoepen met gegarandeerde tewerkstelling. Inzetten op sociale economie, waarvoor Geraardsbergen de regierol voor de regio opneemt, helpt mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. De laatste actie is de uitwerking van een lerend netwerk rond het tewerkstellen van kansengroepen", aldus de schepen. (FEL)