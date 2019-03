Werken vernieuwing stuwsluiscomplex in Geraardsbergen hervatten in 2020 Frank Eeckhout

11 maart 2019

15u06 0 Geraardsbergen De werken aan het stuwsluiscomplex op de Dender in het centrum van Geraardsbergen hervatten volgend jaar in mei. In oktober 2017 werden de werken stilgelegd na het vernietigen van de stedenbouwkundige vergunning als gevolg van een beroepsprocedure. “Momenteel bereidt De Vlaamse Waterweg nv de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning voor”, zegt Karen Buyse.

In het voorjaar van 2016 ging De Vlaamse Waterweg nv van start met de vernieuwing van de stuwsluis op de Dender in Geraardsbergen. De werken passen in een ruimer plan waarbij de Vlaamse waterwegbeheerder streeft naar een optimale waterbeheersing. Maar na een klacht werden de werken anderhalf jaar later stilgelegd. “Momenteel zijn er in Geraardsbergen twee stuwen aanwezig. Beide stuwen zorgen ervoor dat het waterpeil zo goed mogelijk constant wordt gehouden. Ze dragen zo bij tot de bevaarbaarheid van de Dender en de bescherming van de stad tegen wateroverlast. De huidige stuwen dateren van 1860 en zijn dus sterk verouderd. Dit houdt risico’s in voor de manuele bediening en bedrijfszekerheid van de stuwen. De stuwen moeten dan ook vervangen worden door nieuwe hedendaagse exemplaren”, zegt Karen Buyse.

Vispassage

De huidige, oude stuwen zijn beschermd als monument. Deze bescherming geldt ook voor andere onderdelen van de huidige stuwsluis, waaronder de sluis zelf en meerdere kaaimuren. Bovendien maakt de stuwsluis deel uit van een beschermd landschap. Bij de vernieuwing van de stuwen moet hier dus rekening mee gehouden worden. “Naast de bouw van nieuwe stuwen realiseert De Vlaamse Waterweg nv nog enkele andere onderdelen. Zo wordt er een vispassage gebouwd in de huidige kleine stuwgeul. Vissen verplaatsen zich namelijk voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, paai- en broedplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Stuwen vormen voor vissen een fysiek obstakel waar ze niet zomaar voorbij kunnen zwemmen. Een vispassage zorgt ervoor dat de vissen vlot de stuwen kunnen passeren.”

Pijntoren

De stuwsluis wordt ook voorzien van een nieuw dienstgebouw. “Verder wordt de omgeving vernieuwd, waarbij onder meer de voetgangerspassage over beide stuweilanden esthetisch wordt heringericht en verder beveiligd. De werken aan de stuwsluis zijn dus een mix van hedendaagse aanpassingen gekoppeld aan landschappelijk historisch herstel. Daarnaast wordt een verwijzing naar de vondsten van de historisch belangrijke Pijntoren geïntegreerd in het ontwerp van de omgevingsaanleg en meegenomen in de nieuwe vergunningsaanvraag. Het voorbereidende studiewerk zorgt ervoor dat de omgevingsvergunning ten vroegste in oktober 2019 aangevraagd kan worden. Zonder verdere onvoorziene omstandigheden zullen de werken dan opnieuw aanvatten in mei 2020", besluit Buyse.