Werken aan stuw nog niet hervat 03 mei 2018

Zeven maanden nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning voor de nieuwe stuw op de Dender in Geraardsbergen vernietigde, zijn de werken nog steeds niet hervat. Dat baart burgemeester Guido De Padt grote zorgen. "Het is niet omdat we de laatste jaren veel geluk gehad hebben met de neerslag in de jaarlijkse kritische periode van de winter, dat we het blijvende structurele probleem van de grote ontoereikendheid van de afvoer van ons watersysteem en afvoer mogen vergeten. De klimaatwijziging is een verzwarende factor. En vanuit Wallonië moeten wij, wanneer de nood het hoogst is en ook daar huizen dreigen te overstromen, niet veel heil verwachten", zegt De Padt. Hij richt zijn bezorgdheid ook aan minister Weyts. (FEL)