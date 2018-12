Wendy Cibos wint kerstjuweel tijdens Get Ready-kerstspecial Claudia Van den Houte

26 december 2018

17u57 0 Geraardsbergen Wendy Cibos uit Boom heeft het kerstjuweel gewonnen tijdens de Get Ready-kerstspecial in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Del Sol - Family Radio Ninove heeft opnieuw een kerstspecial georganiseerd, dit jaar rond boysband Get Ready. Tijdens het concert konden de toeschouwers naar traditie een kerstjuweel winnen via de toegangskaarten. Het kerstjuweel werd geschonken door juwelier Paul Roelandt uit Denderhoutem. Wendy Cibos uit Boom was de gelukkige die het kerstjuweel mee naar huis mocht nemen.