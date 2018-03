Week van de Provinciedomeinen 29 maart 2018

Onze provincie neemt van 9 tot 15 april deel aan de Week van de Provinciedomeinen. "Onder de gemeenschappelijke noemer 'Natuurlijk genieten' tonen de domeinen hun troeven aan het publiek. In alle provincies samen zijn er tijdens de Week van de Provinciedomeinen meer dan 100 activiteiten te beleven, voor jong en oud. Bovendien valt de Week van de Provinciedomeinen in de tweede week van de paasvakantie zodat iedereen al het leuks in de domeinen kan ontdekken", laat gedeputeerde Peter Hertog weten. De Oost-Vlaamse Provinciale domeinen die meedoen zijn: Het Leen in Eeklo, Puyenbroeck in Wachtebeke, De Ster in Sint-Niklaas, De Gavers in Geraardsbergen, De Brielmeersen in Deinze, Den Blakken in Wetteren, Het Hospicebos in Nazareth, het Gentbos in Merelbeke, Huysmanhoeve in Eeklo, het provinciaal centrum De Boerekreek in Sint-Laureins en het overstromingsgebied Drooghout in Moortsele. (FEL)