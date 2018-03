Wat als... je school een snoezeltuin had? 31 maart 2018

De leerlingen van De Mozaïek, een school voor buitengewoon basisonderwijs in hartje Geraardsbergen, kunnen voortaan tot rust komen in een snoezeltuin en buitenklas.





"Die zijn er gekomen met de financiële steun van Serviceclub 51 Geraardsbergen. Met het geld zorgen wij voor de complete invulling van onze snoezeltuin: moestuintafels, een nestschommel, een huisje, een glijbaan en een klankbord.





Ook werd er een buitenklas ingericht. Daarnaast werden snoezeldieren, zoals kippen en konijnen, getraind om rustig te blijven in de aanwezigheid van de kinderen. Hier gaan we allen veel plezier aan beleven", glundert juf Lindsay.





