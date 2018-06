Wandelen tussen kunstwerken 22 juni 2018

In de Geraardsbergse deelgemeente Zarlardinge kan je via een parcours van 4,8 kilometer van zondag 24 juni tot en met zondag 9 september wandelen tussen kunstwerken. Maar liefst 21 extra kunstenaars stellen hun werken tentoon in de kerk, een café en langs het bestaande wandelparcours. De biZARroute is een kunstwandeling met permanent tentoongestelde kunstwerken. Zarlardinge wordt gekenmerkt door een kleine dorpskom met daar rond een agrarisch landschap, omheind door populieren en knotwilgen. De combinatie van kunst op verschillende locaties, landelijke paden, veldwegels en verrassende vergezichten zorgt voor een unieke wandelervaring. De officiële opening vindt plaats op zondag 24 juni om 14 uur aan de O.L.V-kerk op het Zarlardingeplein. Gratis routegids met plan, locaties en deelnemende kunstenaars is te verkrijgen in de toeristische dienst op de Markt in Geraardsbergen, in de kerk van Zarlardinge, in de toeristische logies van Geraardsbergen en in de horeca in Zarlardinge. (FEL)