Wagens botsen op Edingseweg Frank Eeckhout

10 januari 2019

15u34 0 Geraardsbergen Op de Edingseweg in Moerbeke zijn donderdagmorgen kort na 7 uur twee wagens op elkaar gebotst.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Atembekestraat. De 44-jarige S.C, die het ongeval veroorzaakte werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis in Geraardsbergen. Omdat er koelvloeistof was gelekt werd brandweerpost Geraardsbergen opgeroepen om de rijbaan te reinigen. Door het ongeval raakte één rijstrook versperd. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder tijdens de ochtendspits.