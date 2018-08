Vuurwerkmaker met de handen in het haar Frank Eeckhout

02 augustus 2018

Het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen maakt vuurwerkmaker Christophe Byl van CBF Pyrotechnics in Geraardsbergen zo goed als technisch werkloos. "Dat verbod is er gekomen zonder overleg met de sector. Zelfs op plaatsen waar honderden meters in de omtrek geen stukje groen te bespeuren is, mogen we geen vuurwerk afsteken. Dit is broodroof", foetert Christophe.



Door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op brandgevaar sterk toegenomen. Op advies van de brandweer besliste de provinciegouverneur Jan Briers dat het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken, in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden verboden is te roken en het verboden is om op het grondgebied van de provincie vuurwerk te gebruiken.

Vooral dat laatste stuit bij Christophe Byl op onbegrip. "Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden en wordt oproepen om voldoende veiligheidsvoorzieningen te nemen. Maar het mag wel. Vuurwerk daarentegen, waar trouwens altijd brandweer aanwezig is, mag dan weer niet. Alsof wij geen veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Ik heb al honderden vuurwerken afgestoken in binnen- en buitenland en heb nog nooit problemen gekend. Ook niet bij extreme droogte. Die beslissing is gewoon genomen door iemand die geen kennis heeft over vuurwerk. In andere provincies geldt zo'n verbod niet. Dat maakt alles nog absurder", zegt Christophe.

De vuurwerkmaker schreef gisteren een brief aan de gouverneur waarin hij zijn ongenoegen uitte. "Zes organisatoren hadden hun overeenkomst al opgezegd. Sinds het verbod zijn er al twee bijgekomen: het vuurwerk in Zelzate en dat tijdens de Lokerse feesten. Ik doe heel veel vuurwerkshows in het buitenland maar tijdens de zomer richt ik mij op België en sluit ik geen buitenlandse contracten af. Dit zou mijn drukste periode moeten zijn maar in plaats daarvan zit ik thuis zonder inkomsten. De rekeningen daarentegen blijven wel komen en moeten op tijd betaald worden. Daarom vraag ik een overleg met de gouverneur, organisatoren, veiligheidsdiensten en mezelf. Op plaatsen waar het risico te groot, kan er misschien uitgeweken worden naar een andere locatie. We kunnen ook altijd ons vuurwerk aanpassen waardoor het risico verkleind. Maar alles gewoon verbieden, dat is heel kort door de bocht. In 2015 werd ik door de gouverneur nog gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlaming omdat ik in China wereldkampioen geworden was. Wel, ik heb veel zin om die medaille nu terug te sturen."

Christophe hoopt dat er snel regen komt zodat het verbod opgeheven wordt. "Land- en tuinbouwers die getroffen worden door de droogte mogen een schadeclaim indienen. Voor vuurwerkmakers geldt die regel niet. Terwijl het ook onze broodwinning is", besluit Christophe ontgoocheld.

