Vrouw blaast positief na etentje 02u42 0

N.M. (39) uit Grimminge is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 640 euro en 21 dagen rijverbod nadat ze positief blies bij een alcoholcontrole.





De dame had 1,56 promille alcohol in het bloed, goed voor zo'n zes glazen alcohol. "Ik was gaan eten en had daarbij enkele glazen gedronken", gaf de vrouw toe. "Ik heb mijn lesje nu wel geleerd." (TVR)