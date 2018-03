Vrijwilligers op pad voor diefstalpreventie PIERROT EN GHISLAIN GEVEN INWONERS ADVIES OVER VEILIGHEID FRANK EECKHOUT

16 maart 2018

02u45 0 Geraardsbergen Vrijwilligers van politiezone Geraardsbergen/Lierde trokken gisteren de baan op om inwoners advies te geven over diefstalpreventie. "Deze keer letten we ook op de leesbaarheid van de huisnummers en bevragen we hen over recente inbraken in Atembeke en Moerbeke", zeggen Pierrot en Ghislain.

Dondermorgen kwart voor acht: Met een officiële badge om de hals en gekleed in een zwarte jas met daarop in grote letters 'vrijwilliger', stappen Pierrot Devroede (63) en Ghislain Van Elsue (60) het politiecommissariaat in de Denderstraat binnen. "Wij worden hier verwacht voor een briefing", zegt Pierrot. Een agent komt de twee zestigers halen en met de lift gaat het naar het vierde verdiep. Daar schuiven ze aan bij enkele echte inspecteurs van het buurtpolitieteam. "Ik was vroeger hulpboekhouder bij een mazoutleverancier, maar ik word altijd weer getriggerd door politiezaken. Toen ik hoorde dat ze vrijwilligers zochten, heb ik mij meteen ingeschreven. Na een cursus gespreid over één jaar, behaalde ik mijn diploma", vertelt Pierrot.





Gratis advies

Zijn kompaan Ghislain is al heel zijn leven bezig met veiligheid. "Eerst als beroep en nu als vrijwilliger bij de politie. Ik heb al wat huisbezoeken achter de rug en telkens merk ik hoe laks sommige mensen met de beveiliging van hun woning omspringen. Wij wijzen hen op de mankementen en bieden gratis advies aan. In een uurtje hebben we hun hele woning onder de loep genomen. Vaak kunnen ze die met kleine en goedkope ingrepen heel wat veiliger maken", weet Ghislain.





Na de briefing gaan de vrijwilligers met een buurtinspecteur op pad in Atembeke en Moerbeke. "In de Atembekestraat, de Dreef en de Karkoolstraat zijn recent enkele inbraken gebeurd. Terwijl we daar zijn, vragen we de bewoners of ze onlangs niets verdacht opgemerkt hebben. We kijken ook of de huisnummers goed zichtbaar en leesbaar zijn", geeft hoofdinspecteur Davy Vander Gucht de manschappen nog mee.





Rode brief

Ter plaatse aangekomen trekken de buurtinspecteurs en vrijwilligers van deur tot deur. Heel wat bewoners geven niet thuis. "Als we merkten dat de voordeur niet goed beveiligd is, steken we een rode brief in de bus. In het andere geval krijgen ze een groene brief. Daarin staat een woordje uitleg. Er staat ook dat ze met ons contact kunnen opnemen voor gratis advies. Waar de deur wel opengaat, maken we een babbeltje", zegt Ghislain. De meeste bewoners zien dat gratis advies wel zitten. "Ik heb sensors waardoor de buitenverlichting aanspringt als er beweging is, maar toch kan de beveiliging nog beter. Het is dan ook goed dat we daarop gewezen worden. Met de recente inbraken in het achterhoofd, ben ik toch alerter geworden", zegt Gilbert nadat hij een rode brief heeft gekregen.