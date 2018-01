Vrijwilligers diefstalpreventie krijgen diploma 02u44 0 Foto Frank Eeckhout

De lokale politie Geraardsbergen/Lierde werkt als eerste politiezone van Oost-Vlaanderen samen met gemotiveerde vrijwilligers die een intensieve PAULO-opleiding 'diefstalpreventie' volgden. In de toekomst worden zij ingezet om gratis huisbezoeken af te leggen waarbij neutraal en objectief advies op maat wordt gegeven. In het kader van '1 dag niet' deden zij al een eerste succesvolle actie, waarbij burgers preventieve inbraaktips kregen en via een formulier een huisbezoek konden aanvragen.





(FEL)