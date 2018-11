Vriendenkring KA Geraardsbergen organiseert jaarlijkse kaasavond Frank Eeckhout

20 november 2018

16u03 0 Geraardsbergen De Vriendenkring van het KA Geraardsbergen organiseert op vrijdag 30 november van 18 tot 21.30 uur naar jaarlijkse gewoonte een kaasavond.

Er is keuze uit een kaasbuffet of Breugeliaanse schotel. ). Er wordt een speciaal kinderbuffet voorzien en er is kinderanimatie. Net als vorig jaar komen ook de Sint en zijn pieten langs. Opbrengsten van deze avond worden integraal geïnvesteerd in aanbestedingen ten voordele van de leerlingen. Kaarten kunnen gereserveerd worden via chris.teirlinck@ka-geraardsbergen.be en kosten 14 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen.