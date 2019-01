Vriendenkring GO! Centrum breidt uit Frank Eeckhout

31 januari 2019

18u10 3 Geraardsbergen De vriendenkring van GO! centrum verwelkomde deze week enkele nieuwe leden.

De vriendenkring van GO! Centrum is samengesteld uit enthousiaste ouders, gedreven personeelsleden en bereidwillige sympathisanten van de school. Naast het organiseren van een eetfestijn en een koekenverkoop, zorgt de vriendenkring ook voor de logistieke omkadering van het schoolfeest. Zo kunnen de leerkrachten en leerlingen zich focussen op het creatieve deel van zo’n schoolfeest. De opbrengst van deze activiteiten komt ten goede van de leerlingen. In de toekomst zal de vriendenkring zich inzetten om de school te steunen bij de inrichting en omkadering van het gerenoveerde schoolgebouw. Op de opendeurdag van 30 maart zullen de leden van de vriendenkring de ouders warm onthalen en meer info geven over de werking van hun vereniging.