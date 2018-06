Vrienden doen gooi naar wereldreis met liftwedstrijd 05 juni 2018

02u42 0 Geraardsbergen Jordi Devos (19) en Jorn Claes (20) nemen binnenkort deel aan de Barcelona Express, een liftwedstrijd waarin honderden deelnemers vanuit Brussel om ter snelst naar Barcelona reizen. Wie als eerste aankomt, wint een wereldreis.

Binnen de zes dagen moeten de twee vrienden ruim 1.500 kilometer afleggen gedurende vijf etappes.





"Zelf krijgt elk team een GPS-tracker mee, zo weet de organisatie op elk moment waar we zijn en komt onze veiligheid niet in gevaar. Elke dag komen we ergens anders aan en zijn er proeven. Met die proeven kunnen we tijd winnen", legt Jordi uit.





Zo veel mogelijk likes

Veel voorbereidingen kunnen de twee niet treffen. De route en de eindbestemmingen na elke etappe worden pas bekend gemaakt vlak voor het startschot. In tussentijd kunnen de deelnemers wel al tijd winnen door zogeheten 'prechallenges' te winnen. "Zo kunnen we tientallen minuten winnen door zoveel mogelijk likes te krijgen op onze pagina op de website van de wedstrijd en worden minuten uitgedeeld per origineelste liftbord", klinkt het nog. Indien Jordi en Jorn als Belgische winnaars de eindstreep halen in Barcelona, dan staat enkel nog een finalespel (waarin ze het moeten opnemen tegen de winnaars van de Franse en Nederlandse editie van de liftwedstrijd, red.) hen in de weg om hun grote droom te vervullen.





Alle informatie over team SKO vind je terug op http://barcelonaexpress.org/be18. De liftwedstrijd start op 2 juli in Brussel. (FEL)